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Spor

19 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY Igor Tudor ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüpte yeni teknik adam arayışları sürüyor

19 Aralık 2017 12:24

GALATASARAY
Igor Tudor ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüpte yeni teknik adam arayışları sürüyor.
15:00 Başkan Dursun Özbek, gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
18.00 Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, antrenman öncesi futbolcularla vedalaşarak tesisleri terk edecek.
19:05 GSYİAD Yılbaşı Balosu düzenlenecek

BEŞİKTAŞ
16:00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor\'u 2-0 mağlup ederek ligde 2\'nci sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, günü izinli geçirecek.
İlk devrenin son maçında Atiker Konyaspor ile karşılaşcak olan Fenerbahçe\'de, Aykut Kocaman savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. Sarı-Lacivertliler Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel sarı cezaları sebebiyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe\'de Valbuena \'ben buradayım\' dedi. Fransız yıldız, Karabükspor maçında kitlenen oyunu 1 gol, 1 asist ile açmayı başardı.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
23:30 Levante - Leganes (Enes Ünal)

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi -
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız
- 7Days Avrupa Kupası -
20:00 BC Lietkabelis - Galatasaray Odeabank
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - BC Oostende
20:30 Union Olimpija - Banvit

VOLEYBOL
- Kadınlar Kupa Voley -
17:00 Halkbank - Nilüfer Bld.
17:00 Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
14:00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.
16:30 Seramiksan - İlbank

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