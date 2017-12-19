19 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

Igor Tudor ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüpte yeni teknik adam arayışları sürüyor.

15:00 Başkan Dursun Özbek, gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

18.00 Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, antrenman öncesi futbolcularla vedalaşarak tesisleri terk edecek.

19:05 GSYİAD Yılbaşı Balosu düzenlenecek

BEŞİKTAŞ

16:00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Kardemir Karabükspor\'u 2-0 mağlup ederek ligde 2\'nci sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, günü izinli geçirecek.

İlk devrenin son maçında Atiker Konyaspor ile karşılaşcak olan Fenerbahçe\'de, Aykut Kocaman savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. Sarı-Lacivertliler Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel sarı cezaları sebebiyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe\'de Valbuena \'ben buradayım\' dedi. Fransız yıldız, Karabükspor maçında kitlenen oyunu 1 gol, 1 asist ile açmayı başardı.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

23:30 Levante - Leganes (Enes Ünal)

BASKETBOL

- THY Avrupa Ligi -

20:45 Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız

- 7Days Avrupa Kupası -

20:00 BC Lietkabelis - Galatasaray Odeabank

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

20:00 Beşiktaş Sompo Japan - BC Oostende

20:30 Union Olimpija - Banvit

VOLEYBOL

- Kadınlar Kupa Voley -

17:00 Halkbank - Nilüfer Bld.

17:00 Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

14:00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.

16:30 Seramiksan - İlbank