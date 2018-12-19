19 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI

13:00 Van BBSK (1) - (5) Boluspor

13:45 Etimesgut Belediyespor (0) - (2) Evkur Yeni Malatyaspor

15:00 Kahramanmaraşspor (2) - (7) Aytemiz Alanyaspor

17:00 Kasımpaşa (2) - (1) Menemen Belediyespor

18:30 Kayserispor (2) - (1) Altay

20:30 Trabzonspor (2) - (2) Sivas Belediyespor

FENERBAHÇE

12:30 Sarı-lacivertli kulübün global oyun ve eğlence şirketlerinden biri ile yapacağı anlaşmanın basın lansmanı gerçekleştirilecek. - (1907 Tribünü)

- Giresunspor maçının son çalışması yapılacak.

15:25 Takım Giresun\'a hareket edecek.

16:30 Takımın kentte karşılanışı

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-Beyazlı ekipte, Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

- Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başlayacak.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI (Yarı Final)

19:30 Kashima Antlers - Real Madrid

AVRUPA\'DAN FUTBOL

23:45 Montalegre - Benfica (Galatasaray\'ın rakibi)

BASKETBOL

-Euroleague-

20:15 Darüşşafaka Tekfen - Zalgiris Kaunas

-EuroCup-

20:00 Galatasaray - Kızıl Yıldız

22:00 Partizan - Türk Telekom

-Euroleague Kadınlar-

19:00 Dynamo Kursk - Hatay BŞB

19:30 Fenerbahçe - Carolo Basket

-FIBA Avrupa Kupası-

20:30 Pınar Karşıyaka - Baskets Würzburg

VOLEYBOL

-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-

18:30 Fenerbahçe - Chemik Police

21:00 Hameenlinna - Eczacıbaşı VitrA

-Kadınlar CEV CUP-

14:00 Yenisei Krasnoyarsk - Galatasaray HDI Sigorta

- Erkekler CEV CUP-

17:00 İstanbul BBSK - Olympiacos Piraeus

-Kadınlar Challenge CUP-

19:00 Aydın B.Şehir Bld. - Hermes Oostende

-Erkekler Challenge CUP-

18:00 Maliye Piyango - SC Portugal Lisboa