19 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI
13:00 Van BBSK (1) - (5) Boluspor
13:45 Etimesgut Belediyespor (0) - (2) Evkur Yeni Malatyaspor
15:00 Kahramanmaraşspor (2) - (7) Aytemiz Alanyaspor
17:00 Kasımpaşa (2) - (1) Menemen Belediyespor
18:30 Kayserispor (2) - (1) Altay
20:30 Trabzonspor (2) - (2) Sivas Belediyespor
FENERBAHÇE
12:30 Sarı-lacivertli kulübün global oyun ve eğlence şirketlerinden biri ile yapacağı anlaşmanın basın lansmanı gerçekleştirilecek. - (1907 Tribünü)
- Giresunspor maçının son çalışması yapılacak.
15:25 Takım Giresun\'a hareket edecek.
16:30 Takımın kentte karşılanışı
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-Beyazlı ekipte, Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
- Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başlayacak.
FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI (Yarı Final)
19:30 Kashima Antlers - Real Madrid
AVRUPA\'DAN FUTBOL
23:45 Montalegre - Benfica (Galatasaray\'ın rakibi)
BASKETBOL
-Euroleague-
20:15 Darüşşafaka Tekfen - Zalgiris Kaunas
-EuroCup-
20:00 Galatasaray - Kızıl Yıldız
22:00 Partizan - Türk Telekom
-Euroleague Kadınlar-
19:00 Dynamo Kursk - Hatay BŞB
19:30 Fenerbahçe - Carolo Basket
-FIBA Avrupa Kupası-
20:30 Pınar Karşıyaka - Baskets Würzburg
VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
18:30 Fenerbahçe - Chemik Police
21:00 Hameenlinna - Eczacıbaşı VitrA
-Kadınlar CEV CUP-
14:00 Yenisei Krasnoyarsk - Galatasaray HDI Sigorta
- Erkekler CEV CUP-
17:00 İstanbul BBSK - Olympiacos Piraeus
-Kadınlar Challenge CUP-
19:00 Aydın B.Şehir Bld. - Hermes Oostende
-Erkekler Challenge CUP-
18:00 Maliye Piyango - SC Portugal Lisboa