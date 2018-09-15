İSTANBUL, (DHA) – BEYTÜLMAKDİS Çalışmaları Vakfı tarafından, Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 18’nci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu başladı. Gerçekleşen sempozyuma dünyadan ve Türkiye’den pek çok akademisyen katıldı.

\"Beytülmakdis (Kudüs ve Filistin) Vakıfları: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” konulu sempozyum, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor. Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı tarafından Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve Kudüs ve Filistin bölgesinde yaşananların konuşulduğu sempozyuma,Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca sempozyumda, Kudüs ve Filistin konulu çalışmalarıyla bilinen ünlü fotoğraf sanatçısı Muhsin JakKilby’in“Göz Bebeğimiz Aksa” sergisi de yer aldı.

“BEYTÜLMAKDİS ÇOK EVRENSEL VE ÖNEMLİ BİR KONU”

Gerçekleşen sempozyumda açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Kudüs ve Filistin’de yaşananlara karşı durmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyuma çok geniş bir katılımın olmasının önemli olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Beytülmakdis çok evrensel ve önemli bir konu. Bugün bütün o coğrafyanın siyonistleştirilmesi çalışmaları yapılıyor her alanda. Ama özellikle de eskiden beri var olan, o bölgenin özelliklerini kaybetmeye yönelik bir çalışma bunlar. Dolayısıyla bu tip sempozyumla alanında uluslararası ve çok uzman akademisyenlerimizin olduğu bir sempozyumla, aslında bu olumsuz sürece bir anlamda karşı koymak,olması gerekeni, doğru olanı ortaya koymak adına bir çalışma” dedi.

18’nci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu 16 Eylül’de sona erecek.

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