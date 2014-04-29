18'inci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, sahiplerini buldu

Bu yıl on sekizincisi düzenlenen, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gecede, Münir Özkul'un layık görüldüğü Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nü kızı Güner Özkul aldı. Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü Ahmet Sami Özbudak'a, Yapı Kredi Özel Ödülü ise Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu'na verildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, törende "Yitirdiklerimiz" bölümünde yaşamını yitirenlerin adları okundu. Daha sonra sunucu Korhan Obay, Gezi'de yaşamını yitirenlere dikkat çekerek, "Eğer büyümelerine izin verilseydi belki de aktör olacaklardı" dedi. Obay'ın bu sözü salonda alkışlandı.



Törende diğer ödül alan isimler şöyle:



Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Cem Yılmazer - Savaş - Tiyatro Pürtelaş

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oktay Köseoğlu - Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı



Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Tomris Kuzu - Huysuz - Asya Prodüksiyon Tiyatrosu



Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Barış Dinçel - Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı



Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Ecem Uzun - Savaş - Tiyatro Pürtelaş Yardımcı Rolde



Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Defne Halman - Katil Joe - Tiyatro İn Yardımcı Rolde



Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Taner Ölmez - Katil Joe - Tiyatro İn



Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Zerrin Tekindor - Kim Korkar Hain Kurttan - Oyun Atölyesi



Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Tardu Flordun - Kim Korkar Hain Kurttan - Oyun Atölyesi



Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ümit Aydoğdu - Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı



Yılın En Başarılı Prodüksiyonu: Tiyatro Adam - Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı