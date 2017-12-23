18'inci mandalina ürünü; sütlaç

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hazırladığı mandalina dolması ile ünlenen evli ve 3 çocuk annesi Fadime Aslan, şimdi de fırında mandalina sütlacı yaptı.

Bodrum mandalinasından yaptığı farklı lezzetler ile tanınan Fadime Aslan, bu kez de mandalinadan sütlaç hazırladı. Yapımı yaklaşık 1 hafta süren ve üzerinde kavrulmuş fındık ile servis edilen sütlaç, kabuğu ile birlikte yeniyor. Bodrum mandalinasından birçok farklı lezzet ortaya çıkardığını ve bunun da 18\'inci ürünü olduğunu belirten Aslan, şöyle dedi:

\"Mandalina reçeli, Osmanlı şerbeti, mandalina ekşisi, mandalina marmelatı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri gibi birçok farklı lezzet yaptım. Bu kez de mandalinadan sütlaç yaptım. Fırında sütlacı kabuğu ile birlikte tüketiyorsunuz. Çok farklı bir lezzet oldu. Sütlaç yerken içerisinde mandalinayı da yiyormuş hissi var. Yapımı 1 hafta sürüyor çünkü kabuğunun acısını alması için suda beklemesi gerekiyor.\"

Bodrum\'un mandalina yönünden çok zengin olduğunu anlatan Aslan, \"Özellikle buradan sesleniyorum, mandalina bahçelerinizi kesmekten vazgeçin. Lütfen mandalinalara sahip çıkın\" diye konuştu.

Yılbaşı için ve gelirinin bir özel eğitim merkezine bağışlanacağı bir kermeste ilk kez sunulan mandalina sütlacını yiyenler, çok farklı bir lezzet olduğunu ve çok beğendiklerini söyledi.

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