18'inci Akbank Caz Festivali programı açıklandı

Ustalar Caz Festivali'nde

Her yıl dünya caz müziğinin önemli sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan Akbank Caz Festivali'nin programı açıklandı.Les Ottomans Otel'deki basın toplantısında konuşan Akbank Sanat Genel Müdürü Derya Bigalı, 17 yıldır aralıksız devam eden festivalin artık çağdaş cazın Türkiye ve Avrupa'daki önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın ve Türkiye'nin ünlü caz ustalarını festivale davet ettiklerini belirten Bigalı, festival kapsamında 10 gün boyunca Aya İrini, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Talimhane ve Ghetto gibi 6 değişik mekanda 100'ün üzerinde sanatçının sanatseverlerle olacağını kaydetti.Bigalı, festivalin en özgün isimlerinden Stephan Micus'un 9 Ekim'de, Rhoda Scott'un ise 10 Ekim'de Aya İrini'de konser vereceğini dile getirdi.Festival boyunca CRR'de caz ustalarının sahne alacağını, bunların arasında ünlü caz saksafon sanatçısı James Carter, Grammy Ödüllü Ron Carter, Tomasz Stanko Band ve Jason Moran gibi isimler bulunduğunu belirten Bigalı, Babylon'da ise her yıl olduğu gibi kulüp konserleri gerçekleştirileceğini ifade etti.Cazın değişik türlerinin Ghetto ve Talimhane'deki konserlerle sanatseverlere sunulacağını belirten Bigalı, Afrika kıtasının özgün seslerinden Kuenda Bonga ve Brezilyalı caz grubu Azymuth'un da Babylon'da olacağını, Talimhane'de ise elektronik, deneysel caz konserlerinin izlenebileceğini kaydetti.Bigalı, Akbank Sanat'ta ise yine genç cazcıların yanı sıra sanatçı Kerem Görsev'in konser vereceğini aktardı.Bu yıl caz eğitimine de önem verdiklerini vurgulayan Bigalı, festival kapsamında 2 atölye çalışması ile 2 panelin yer aldığını söyledi.Festival boyunca Akbank Sanat'ın kafesinde akşam üstü caz konsepti ile dinletiler sunulacağını bildiren Bigalı, "Bu festivalle en büyük hedefimiz, dünyanın ünlü caz ustalarını Türk caz sanatçılarıyla bir araya getirerek, Türkiye'de cazın gelişimine katkıda bulunmak. İnanıyorum ki 17 yıl boyunca devam eden festival, yavaş yavaş Türkiye'de çok değerli caz sanatçılarının gelişmesine katkıda bulunmuş oluyor" diye konuştu.Festivali düzenleyen Pozitif Organizasyon'un Genel Müdürü Mehmet Uluğ da festival programının, caz ustalarının performansları, dünya müzikleri ile buluşan caz yorumları, elektronikle cazı birleştiren çağdaş caz yorumları ile cazı şehre taşıyacak projeler gibi 4 ana temele dayandığını kaydetti.Akbank Caz Festivalinin özelliğinin, birbirinden farklı proje ve isimlere yer vermesi olduğunu ifade eden Uluğ, "İnanıyorum ki eğer bir müziksever isek, Akbank Caz Festivali programında mutlaka izleyebileceğimiz en az 2 konser vardır" dedi.Akbank Caz Festivalinde bu yıl Ron Carter, James Carter, Stephan Micus, Rhoda Scott, Tomasz Stanko Band gibi cazın usta isimleri bulunuyor.Stephan Micus, festivalin açılışını 9 Ekim'de Aya İrini'de vereceği konserle yapacak. Rhoda Scott, 10 Ekim'de Aya İrini'de, Tomasz Stanko ve grubu 17 Ekim'de CRR'de, Jason Moran ve grubu The Bandwagon 18 Ekim'de CRR'de sahne alacak.Festivaldeki özel projeler kapsamında usta saksafoncu Jonas Knutsson 15 Ekim'de Talimhane Tiyatrosunda İsveç caz müzik camiasının en ünlü piyanistlerinden Anders Persson, Kanadalı double bass sanatçısı Sebastian Dube ve Meksikali perküsyonist Rafael Huizar Sida'yla bir araya gelecek.Birbirinden önemli müzisyenlerin bir araya geldiği Far East Revisited, 12 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.Oğuz Büyükberber & Klein Electro-Acoustic Duo projesiyle hem besteci hem de müzikal anlamda çok geniş bir bilgiye sahip olan Büyükberber ve Klein, 13 Ekim'de Talimhane Tiyatrosunda verecekleri konserde elektronik sesler kullanarak dinleyicileri farklı bir deneyime sürükleyecekler.Tunus doğumlu trompet sanatçısı İbrahim Malouf ve Hindistan klasik müziğindeki füzyonlarıyla tanınan Talvin Singh ile Jean Pierre Smadj'dan oluşan grup 10 Ekim'de Babylon'da dinlenebilecek.Bir diğer projede ise Erdem Helvacıoğlu ile Elliott Sharp birlite sahne alacak. 30 yılı aşkın süredir deneysel müzik yapan besteci ve prodüktör Elliott Sharp ile Türkiye'de döneminin en çok bilinen yeni müzik bestecilerinden Erdem Helvacıoğlu, ilk kez 14 Ekim'de Babylon'da aynı sahnede yer alacak.Afrika kıtasının hüzünlü ve özgün seslerinden Kuenda Bonga 11 Ekim'de Ghetto'da, Brezilya cazının önemli isimlerinden Azymuth ise 16 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.Güncel sesler türünde Charlie Hunter Trio, Steve Reid Ensemble, Sayag Jazz Machine ve Sarp Maden Quartet'e Babylon ev sahipliği yaparken, 123 ve Olcay Saral Akbank Sanat'ta, Şenol Küçükyıldırım ise Talimhane Tiyatrosunda dinleyicisiyle buluşacak.Şehir sesleri türünde Dj'lerin ön planda olacağı festival kapsamında sadece konserler değil, workshop ve paneller de gerçekleştirilecek."Çocuklarla Müzikal Kaynaşması" başlıklı workshop 18 Ekim'de Akbank Sanat'ta yapılacak."Caz Yapıyoruz/ Dinliyoruz" başlıklı panel 9 Ekim'de, "Caz Nedir, Ne Değildir?" konulu panel de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.Sanatçı Şenol Küçükyıldırım ise 11 Ekim'de "Etiketler Dışında Duyma Biçimleri" konulu atölye çalışması yapacak.