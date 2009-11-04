+18'e göbekte suşi!

Çıplak kadın vücudunda suşi sunumu artık Türkiye'de! Bu deneyimi yaşamak için cebinizde 350 doların olması yetmiyor, 18 yaşından büyük olmanız da gerekiyor.



Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi (4 Kasım 2009) şöyle:



Yüzyıllardır Japon elitleri tarafından uygulanan, suşilerin çıplak kadın vücudu üzerinde servis edilmesi sanatı 'Nyotaimori' İstanbul'da! Evet, yanlış okumadınız; kelime anlamı 'kadın vücudunda sunum' olan ve tüm dünyada giderek yaygınlaşan bu trend, artık İstanbul'da. Yani siz de artık suşinizi çıplak kadın vücudu üzerinde yiyebileceksiniz! Japon mutfağının Türkiye'deki en iyi temsilcilerinden olan Morigroup; New York, Londra ve Moskova gibi metropollerde gerçekleştirilen Nyotaimori ritüelini İstanbul eğlence hayatına taşıyor. Nyotaimori ritüelinin ilki, bu akşam Garden 74'teki Mori'de sadece özel davetlilere yapılacak. Bu akşamki özel davetin ardından, her çarşamba Nyotaimori gecesi olacak. Bu gecelerde içeriye sadece 20'şerli iki gruptan oluşan 40 kişi alınacak. Ancak çıplak kadın vücudundan suşi yeme keyfini, isteyen herkes yaşayamayacak! Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak şart.



Bu ilginç deneyimi yaşamak 350 dolar



Ondan sonra mekan yöneticilerinin güvenini kazanmanız lazım ki rezervasyon yaptırabilesiniz. Tabii bir de bu cazip ritüeli yaşamak için cebinizde 350 dolarınız olması gerekiyor. Çünkü, limitsiz yemek, şampanya, viski ve votka da dahil olan Nyotaimori'nin kişi başı fiyatı 350 dolar!