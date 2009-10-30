T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1897'de doğdu 2009'da evlendi

1897 yılında doğan adam altıncı evliliğini 2009 yılında yaptı. Yaşlı adam kendinden tam 95 yaş küçük bir kızla dünya evine girdi.

30 Ekim 2009 02:00

1897 yılında doğan adam altıncı evliliğini 2009 yılında yaptı. Yaşlı adam kendinden tam 95 yaş küçük bir kızla dünya evine girdi.

Şeriat kurallarıyla yönetilen Somali'de 112 yaşından büyük olduğunu söyleyen bir Ahmet Muhammed Dore, 17 yaşındaki kız çocukla evlendi.

Ahmet Muhammed Dore adlı yaşlı adam, Safiye Abdul adlı kızı, çocukluğundan beri tanıdığını aslında birkaç yıl önce evlenmek isteğini ancak biraz büyümesini beklediğini söyledi.

Dore, Safiye ile evlenmek için çocuklarından ve iki karısından izin aldığını ve ona bakmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Altıncı evliliğini yaptığını söyleyen yaşlı adam, üç eşinin öldüğünü belirtti. Bir asırı deviren adam evlenmek için genç kızın ailesine yüklü bir başlık parası verdiğini de belirtti.

Dore'nin daha önceki 5 evliliğinden 13 çocuğu ve 100'den fazla torunu bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24