1897'de doğdu 2009'da evlendi

1897 yılında doğan adam altıncı evliliğini 2009 yılında yaptı. Yaşlı adam kendinden tam 95 yaş küçük bir kızla dünya evine girdi.

Şeriat kurallarıyla yönetilen Somali'de 112 yaşından büyük olduğunu söyleyen bir Ahmet Muhammed Dore, 17 yaşındaki kız çocukla evlendi.

Ahmet Muhammed Dore adlı yaşlı adam, Safiye Abdul adlı kızı, çocukluğundan beri tanıdığını aslında birkaç yıl önce evlenmek isteğini ancak biraz büyümesini beklediğini söyledi.

Dore, Safiye ile evlenmek için çocuklarından ve iki karısından izin aldığını ve ona bakmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Altıncı evliliğini yaptığını söyleyen yaşlı adam, üç eşinin öldüğünü belirtti. Bir asırı deviren adam evlenmek için genç kızın ailesine yüklü bir başlık parası verdiğini de belirtti.

Dore'nin daha önceki 5 evliliğinden 13 çocuğu ve 100'den fazla torunu bulunuyor.

