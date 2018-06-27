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Ekonomi

1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'de üretimi olmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergilerinin sıfırlandığını açıkladı

27 Haziran 2018 23:41

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Ekonomi Bakanlığı, Türkiye\'de üretimi olmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergilerinin sıfırlandığını açıkladı.
Bakanlık\'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bakanlığımızca sanayicimizin üretim imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 27/06/2018 tarihli ve 30461 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/06/2018 tarih ve 2018/11975 sayılı Karar ile 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlanmıştır. (bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı) Söz konusu Karar ile sanayicilerimizin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkân tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin artırılması hedeflenmektedir.\"

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