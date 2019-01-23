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1881 tane basıldı, 2.500 liraya satıldı, 4 saatte tükendi; Yılmaz Özdil'in kitabı alışveriş sitelerinde 25 bin lira

'Mustafa Kemal'in özel cilt baskısını alan bir vatandaş, kitabı satışa çıkardı

23 Ocak 2019 14:38

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2 bin 500 liralık fiyatı nedeniyle tartışmalara neden olan 'Mustafa Kemal' kitabı, bugün saat 09:05'te satışa sunuldu. Yoğunluk nedeniyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sitesi çökerken, 'Mustafa Kemal' kitabı 4 saatte tükendi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil'in geçen aylarda piyasaya sürülen 'Mustafa Kemal' kitabının özel bir edisyonunu hazırladı. El yapımı olan kitap 1881 adet basıldı. Bugün saat 09.05'te satışa sunulan kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin internet sitesine ulaşımda aksama yaşattı. Kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

​Öte yandan Özdil'in kitabı bazı alışveriş sitelerinde 25 bin liraya satılmaya başlandı. 'Mustafa Kemal'in özel cilt baskısını alan bir vatandaş, Gittigidiyor sitesinde kitabı 25 bin liraya satışa koydu.

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