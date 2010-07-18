188 ülkede aranan Roman Polanski artık aramızda!

T24 - 2 aylık mahkûmiyet, 7 aylık ev hapsi ardından ABD'nin iade talebine olumsuz yanıt veren İsviçre tarafından serbest bırakılan 76 yaşındaki ünlü yönetmen Roman Polanski, eşini Montreux Caz Festivali'nde dinlemek için, serbest kaldığı günden bu yana ilk kez evinden dışarı çıktı.



1977 yılında 13 yaşındaki bir kızı taciz etmek suçlamasıyla İsviçre'de tutuklanan Polanski, 9 aylık mahkûmiyetin ardından ilk kez evinden dışarı çıktı.



ABD'nin iade talebine olumsuz yanıt veren İsviçre'nin serbest bıraktığı ünlü yönetmen Roman Polanski, Monteux Caz Festivali'ne katılan eşini dinlemek için festivale geldi.



ABC News'ın haberine göre 76 yaşındaki yönetmen Polanski, şarkıcı ve oyuncu eşi Emmanuelle Seigner'ı dinlemek için serbest kaldığı günden bu yana ilk kez dışarı çıkarak Cenova Gölü'ndeki festivale katıldı.





Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti





Polanski'nin görüntüsünün alınması engellenirken, basın mensupları Polanski'nin eşini izlerken salonda nerede oturduğunu da tam olarak tespit edemedi.



Festival öncesinde bir İsviçre kanalında verdiği röportajda Polanski, 9 uzun ay boyunca kendisine gönderdikleri mesajlarla destekleyen milyonlarca insana teşekkür etti.





188 ülkede, hakkında tutuklama emri bulunuyor





Polanski, 188 ülkede faaliyette bulunan INTERPOL'ün tutuklama emriyle aranıyor. İsviçre, INTERPOL'le işbirliği yapan ülkeler arasında yer almıyor.



Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesi nedeniyle 9 ay önce tutuklanarak 2 ay hapis yatmış, ardından İsviçre hükümeti tarafından 7 ay ev hapsine mahkûm edilmişti.



Geçtiğmiz günlerde ABD'nin iade talebine olumlu yanıt vermeyen İsviçre Adalet Bakanı, Polanski'nin "istediği yere gitmekte özgür olduğunu" belirterek ünlü yönetmeni serbest bırakmıştı.





