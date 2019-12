1840'ların New York'una servet

ABD’nin New York kentinin, 1840’larda çekilmiş bir fotoğrafı açık artırmada 62 bin 500 dolara satıldı.





Sotheby’s Müzayede evinde yapılan açık artırmada satılan, Manhattan’ın Yukarı Batı Yakasında panjurlu beyaz boyalı bir evle bir at arabasının görüldüğü, daha çok portre resimleri için kullanılan gümüşlü levha üzerine çekilmiş eski tarz fotoğrafın, 1848 yılına ait olduğu tahmin ediliyor. Müzayede evi, fotoğrafın kısa süre önce New Englad bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafın, satıcısı ya da alıcısı konusunda bilgi verilmedi.