184.6 milyon liralık ihale "özel davetle" verildi

İzmir Bergama-Soma Karayolu ihalesi, “özel davetle”, 184.6 milyon liraya Dörtyol İnşaat'a verildi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, “Bergama-Soma Yolu (Km: 0+000 – 10+000 (i) – 34+654,94 Arası) “Bergama Çevre Yolu, Bergama Şehir Geçişi ve Soma-Savaştepe Otoyol Bağlantısı Dahil” Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK yapılması İşi” ihalesinin “özel davetle” 184.6 milyon liraya Dörtyol İnşaat'a verildi.

8 Nisan'da “gizli kapaklı” gerçekleştirilen ve 24 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 31 Aralık'ta tamamlanacak.

Şirketin yaptığı işleri

2004 yılında kurulan Dörtyol İnşaat, ana faaliyet alanı olarak açıkladığı yol, altyapı, köprü, viyadük işlerinde birçok kamu ihalesi aldı. TEM Çorlu Köprülü Kavşağı, Hasdal Kavşağı, Kağıthane Kavşağı, Kavacık Beykoz Yolu, Korudağı Gelibolu Yolu,Lüleburgaz- Kınalı Yolu bunlardan bazıları.