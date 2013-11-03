1830'larda kadınların kalbi: Dağlar, dereler ve şehirler



ABD’de 1830′ların sonunda bir kadının kalbinde nelerin olduğuna dair basılan haritada, kadının kalbindeki şehirler, dağlar, bayırlar, düzlükler vapurlar yer alıyor.

19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen www. 5harfliler.com'da yayımlanan bu haritayı Kiraz Akın şöyle yorumluyor:

Bir kadının kalbinde nelerin olduğuna dair bir harita bu gördüğünüz. ABD’de 1830′ların sonunda basılmış. En altında bunu bir kadının çizdiğine dair bir not olmasına rağmen, hemen bütün kaynaklar haritanın kuvvetle muhtemel bir erkek tarafından tasarlandığını yazıyor. İşin doğrusu bana da öyle geliyor. En alttaki not ise haritanın, kadın kalbinin iç haberleşmesini, olanaklarını ve tehlikelerini, kalbin seyyahları için sergilediği belirtilmiş.

İşin doğrusu bana da öyle geliyor. En alttaki not ise haritanın, kadın kalbinin iç haberleşmesini, olanaklarını ve tehlikelerini, kalbin seyyahları için sergilediği belirtilmiş.

Kalbin merkezinde sevgi şehri ve ilçesinin yer aldığını görüyıoruz. Neden hem şehir, hem ilçe bilmiyorum, belki kapsamı genişlesin diyedir? Bunun dışında kalp esas olarak bir kaç ana bölgeye ayrılıyor. Elbise sevgisi diyarlarında moda piramitleri anıtsal şekilde yükseliyor. Tüy tepesi, saten düzlükleri, şapka sırtı ve kaşmir ve “tambourion” ormanları burada. (Tambourion’ın bir çeşit kumaş olduğunu tahmin ediyorum, ama yeterli bilgiyi bulamadım). Sağ üstteki zenginlik denizi aslında gösterişçilik diyarına açılıyor. Burada mücevher koyu ve altın zincir burnu var. Evler, arabalar, varlıklar hep bu bölgede. Bunun hemen altında aşırı duygusallık bölgesi derin düşünceleri, fazlaca alınganlığı barındırıyor. Bunun da altında kadınların duyguları umuttan, coşkudan, aklı selimden, sağduyudan, eğiriyi doğruyu ayırd edebilmeden ve sabırdan ibaret. Duygu dünyasının hemen yanıbaşında, kalbin sol alt köşesinde bencillik diyarı var. Hepbanacılık, keyifçilik burada ve bir buharlı gemi kanalıyla bu bölgeden elbise sevgisi bölgesine kalkan vapurlar mevcut. Bencillik diyarının dış çeperinde kayıtsızlık şehri kurulmuş. Kalbin sol üst köşesinde ise işve, cilve diyarı yer alıyor. Burada ne ararsanız var: Kararsızlık, belirsizlik, kaprislilik. Kalbin ana bölgelerinden biri hayranlık müessesesi de sağ üst köşede kurulmuş. Evlilik yüksek tepelerinin hemen eteğinde hile hurda düzlükleri uzanıyor.



İşte bunlar hep 19. yüzyılın sanayileşen Amerikasında oluşturulmaya çalışılan gerçek kadınlığın olmazsa olmazları. Ne diyordu alt yazı: Seyyahları için kadın kalbinin iç haberleşmesi, olanakları ve tehlikeleri.



Bunlar dışında, çözemediğim, okuyamadığım, anlamlandıramadığım birtakım maskaralıklar da var. Bu kadarını bile okuyacağım diye gözlerimi kısmaktan, bir hal oldum. Kalanını da beraber çözeriz belki. Mesela neden cilve diyarının ortasında bir çadır alanı olduğunu hiç anlayamadım. Neden sizce?