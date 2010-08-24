183 milyon kilometre öteden Dünya ve Ay

T24 - NASA'nın uzay derinliklerini çekmekle görevli uzay aracı Messenger, Dünya ve Ay'ı tam 183 milyon kilometre uzaktan çekmeyi başardı. Dünya ve Ay birbirine yapışık ikizler gibi görünüyor.



NASA'nın uzay aracı Messenger'ın asıl görevi Merkür gezegeninin yüzey yapısını incelemek ve oradan çektiği görüntüleri geçmek. Ancak Messenger bu defa görevinin dışına çıkarak, Dünya ve Ay'ı 183 milyon kilometreden çekti.



Bilim insanları Merkür'ün volkanik bir yüzeye sahip olduğuna inanıyordu ancak uzay aracı Messenger'ın şimdiye kadar geçtiği görüntülerde, volkanik yapıya rastlanmadı.