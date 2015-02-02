183 kişinin idam cezası onandı



Şahısların 14 Ağustos 2013'te Kerdasa'da bir polis merkezinde 13 polis memurunun linç edilmesi olayına katıldıkları gerekçesiyle idam cezası onandı.

Kahire'de mahkeme aralık ayında aldığı kararda 188 kişiye idam cezası vermişti. İki kişi beraat ederken, 18 yaşından küçük bir şahıs 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. İki kişi hakkındaki ceza ise ölmüş oldukları anlaşılarak düşürüldü. Ceza alan 183 kişiden 143'ü cezaevinde bulunuyor. 34 kişi hakkında ise gıyaben hüküm verildi.

Mahkemenin aralık ayında aldığı kararı Uluslararası Af Örgütü "siyasi motivasyonlu" olarak nitelemişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise "uluslararası kabul gören standartlara uygun adil bir yargılama" yapılmasını talep etmişti.

Öte yandan Kahire Savcılığı Mısır'da darbeyle devrilen eski devlet başkanı Muhammed Mursi için “casusluktan” yeni ve dördüncü bir dava açıldığını duyurdu. Mursi, Katar televizyonu Al Jazeera'ya 1 milyon dolar karşılığında gizli belge sızdırmakla suçlanıyor. Mursi ile birlikte dokuz sanığın daha olduğu davanın ilk duruşması 15 Şubat'ta yapılacak.