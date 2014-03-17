18.03.2014 - Alman basınından özetler

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılan referandumdan Rusya

Federasyonu'na bağlanma kararının çıkmasına AB ve ABD'nin tepkisi sert oldu.

Yaptırımlar sertleştirilirken, referandum sonucunun da tanınmayacağı ifade edildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinde yer alan konuyla ilgili yorum şöyle:

“ABD ve AB, ürkek

yaptırım kararları aldı ve çok da önemli konumlarda olmayan

Rus politikacı ve diplomatların banka hesaplarını dondurdu. Bu mu Putin'i

etkileyecek? Putin ile Batılı liderler arasındaki yoğun telefon ve görüşme trafiğine

karşın, şu ana kadar tüm tarafları tatmin edecek bir çözüm planı ortaya konulmadı.

Böyle bir planın önemli bir ayağı, örneğin Sivastopol kentindeki Rus Karadeniz

Donanma Üssü'nün kira sözleşmesinin süresiz uzatılması olabilir. Bağımsızlık

Meydanı'ndaki gösterilerin en sıcak anlarında AB üyesi üç ülkenin dışişleri bakanları

Kiev'e gitmiş ve çeşitli güçlerle müzakereler yürütmüşlerdi. Ne var ki Alman Bakan

Steinmeier ve Batılı mevkidaşları daha da doğuya, Moskova'ya gitmeli. Zira Kırım'ın

geleceğinin belirlendiği yer orası.”

Wetzlarer Zeitung'da yer alan aynı konudaki yorumda Kırım'ın emsal teşkil

edebileceğine işaret ediliyor:

“Bu

referandum tanınacak olursa, diğer ülkelerin iç işlerine karışmak, hatta devlet

sınırlarını kendi isteğine göre yeniden çizmek alışkanlığa dönüşebilir. Bu nedenle

Moskova'ya bu kez çok ileri gittiği açıkça ifade edilmelidir. Birkaç Rus ve

Ukraynalı'ya uygulanan seyahat

yasakları ve banka hesaplarının dondurulması

şeklindeki yaptırımlar, kör kılıç etkisi yapacaktır. Bu önlemlerin alınacağı çok

önceden duyurulmuştu, banka hesaplarının içi çoktan boşaltılmıştır. Esas, ekonomik

yaptırımlar etkili olabilir.”

Pforzheimer Zeitung'da ise Kırım halkının duruşuna dikkat çekiliyor:

“Kırım

referandumu yasalara aykırı olabilir, fakat vatandaşların çoğunluğu yine de

Rusya'ya bağlanmayı tercih etti. Referandum sonucunu yalnızca Rusya'dan

korkulmasıyla gerekçelendirenler, Kırımlılarının halet-i ruhiyesini gözden kaçırıyor

demektir. İkilem burada başlıyor: Putin devletler hukukuna aykırı hareket ediyor, ama

bunu Kırım vatandaşları adına yapıyor. Peki şimdi ne yapılması gerek? Avrupa ve

ABD çok sert çıkarsa, diyalogda iplerin kopması tehlikesi var. Ayrıca yaptırımlar

sadece Rusya'yı değil, Batı'yı da etkiler. Peki ya Batı'nın

yanıtı yeterince sert

olmazsa ne olur? Putin daha da cesaretlenip aynı oyunu Gürcistan ve Moldova'da da

oynayabilir. Canımızı acıtacak olsa da Rusya'ya karşı yaptırımların alternatifi yok.”

Ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer alan yorum ise şöyle:

“Rusya,

Kırım'daki Karadeniz Donanma Üssü'nü güvence altına aldıktan sonra,

Batı'dan daha konforlu bir konuma sahip olacak. Zira Ukrayna'da halkın muhtemelen

sadece yarısının destek verdiği kırılgan yeni hükümete arka çıkmak Batı'nın

görevi.

Bu siyasi açıdan çok meşakkatli ve Ukrayna ekonomisindeki hızlı düşüş göz önünde

bulundurulduğunda da çok maliyetli olacaktır.”

