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Deutsche Welle

18.02.2014 - Avrupa basınından özetler

Avrupa Birliği ile İsviçre arasında göçmen kotası üzerinden ortaya çıkan gerginlik, İtalya'da hükümet kurmakla görevlendirilen Matteo Renzi'nin durumu Avrupa basınında öne çıkan yorum konuları.

18 Şubat 2014 14:51


İspanyol gazetesi El Pais, İsviçre'de göçmenlere kota getirilmesini öngören teklife referandumdan evet çıkması sonucunda Avrupa'da başlayan tartışmaları şöyle yorumluyor:

"İsviçre'de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye göçünün kısıtlanmak istenmesine Avrupa Birliği Komisyonu şu tepkiyi veriyor: Serbest dolaşım prensibine riayet etmeyen, Avrupa Birliği'nin ayrıcalıklarından da yararlanamaz. Bu misilleme, İsviçre'nin yolundan gitmek isteyen Avrupa Birliği ülkelerine de bir uyarı niteliği taşıyor. İngiltere'de sağ radikaller, Hollanda'da popülistler ve İtalya'da Kuzey Birliği, İsviçre'deki halkoylamasını coşku ya da memnuniyetle karşıladı. Avrupa'nın göbeğinde küçük bir Soğuk Savaş'ın patlak vermesi son derece acı verici. Bunun alternatifi Avrupa Birliği'ni radikal bir siyasetin esiri haline getirmek olabilir ve bu daha da kötü olur.”

İsviçre'den Tages-Anzeiger gazetesinin aynı konudaki yorumu şöyle:

“Brüksel ile ilişkilere yeni bir ayar getirme yolu, son derece çetin ve uzun olacak. Avrupa Birliği halkoylamasından çıkan sonuca beklendiği üzere tepki gösterdi: Araştırma ve eğitim programları ile elektrik enerjisi anlaşmasını askıya aldı ve özelde kişilerin serbest dolaşımı, genelde ikili ilişkiler konusunda Bern'den gelecek önerileri beklemeye başladı. Avrupa Birliği'yle ‘Ne yaparsan karşılığını alırsın' oyununu oynamak ve vergi dosyaları konusundaki alışverişi durdurma tehdidinde bulunmak, İsviçre açısından yapıcı olmaz. Gerginliği tırmandırma stratejisi, müzakereleri zorlaştıracak ve uzatacaktır; kaldı ki bunlar zaten yeterince zora girmiş durumda.”

Belçika'dan De Standaard gazetesi, İtalya'da hükümet kurma görevi verilen Matteo Renzi'nin Avrupa'nın desteği olmadan başarılı olamayacağını vurguluyor yorumunda:

“Renzi'nin cüretkâr politikası normal İtalyan seviyesini aşıyor ama zafer kazanma şansı düşük. Avrupa'nın desteği olmadan çaresiz duruma düşer ve kaybeder. Eğer güçlü bir ekonomik büyüme yakalanamazsa, eğer zengin Euro ülkelerinde İtalyan ürünlerine olan talep artmazsa, eğer bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına destek verilmezse ve eğer faizler daha da düşürülmezse, tek başına iç reformlar ülkeyi kurtaramaz. Renzi kendisini iflas etmiş siyasi sistemin tek alternatifi olarak sunuyor. Ama olur da çok ileri giderse, bu öngörülmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Renzi, Roma'daki siyaset kumarhanesinde muhtemelen son demokrasi kartlarını oynuyor.”

İtalyan La Repubblica ise şu yorumu yapıyor:

“Matteo Renzi bir anda kendini zamanın tutsağı olarak bulmuş gibi görünüyor. Bayrağına sürati yazmış ve yavaşlığı düşman ilanı etmiş, herkesin siyasetin Speedy Gonzales'i olarak gördüğü Renzi, cumhurbaşkanıyla buluşması sonrasında bir çıkmaz sokağa girmiş izlenimi veriyor. Hiç kuşkusuz bir koalisyon, şefini ışık hızıyla değiştiremez. Müttefiklerinin hükümet kurmakla görevlendirilen Renzi'ye kırmızı ışık yakmasından onun Roma'daki siyasetin hız sınırlamalarına uyacağı sonucunu çıkarmak mümkün. Renzi'yi kendilerine benzetmek için, hurdaya dönmüş aracın vites kutusuna bir avuç kum atmak isteği bu.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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