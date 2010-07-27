-1800 YILLIK MANİKÜR SETİ BULUNDU ANTALYA (A.A) - 27.07.2010 - Antalya'nın Demre ilçesinde yürütülen Myra-Andriake kazılarında Roma dönemine ait 1800 yıllık manikür seti gün ışığına çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına yürütülen Myra-Andriake kazılarının başkanı, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Andriake Limanı'ndaki dükkan kazılarında, bronz cımbız ve içinden çıkan manikür törpüsü bulunduğunu bildirdi. Roma dönemi benzerlerine göre oldukça gelişkin olduğunu belirttiği manikür setinin 1800 yıllık olduğunu belirten Çevik, tarih ve kültür zaman içinde değişse de temel insani ihtiyaçların aynı olduğunu kaydetti. Bugün kadınların kullandığı bakım aletlerinin çok benzerlerinin geçmişte de olduğuna dikkati çeken Çevik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Ancak bu çok özel objenin benzeri daha önce bölge kazılarında bulunmadığından geçmişteki varlığı kanıtlanamamıştı. Şimdi artık biliyoruz ki 1800 yıl önceki Roma döneminin Likya kadınları da cımbız, törpü ve ayna gibi araçları kullanarak bakımlı yaşamaktaydılar. O günlerde de 'dünya umurlarında mıydı' bilinmez ancak şu açık ki kadınların bir ellerinde ayna, diğer ellerinde de cımbız hep vardı.''