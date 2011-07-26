1800 yıllık Herkül bu gece dönüyor

T24 - Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunan 1800 yıllık Herkül heykelinin baş ve gövde kısmı bu gece Türkiye'ye geliyor.
NTV'den Ilgaz Gürsoy'a açıklama yapan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Herkül heykelinin tanıtımının yarın akşam Arkeoloji Müzesi'nde yapılacağını da söyledi.
Yaklaşık 1.5 milyon dolar değerinde olduğu sanılan heykelin bir araya getirildikten sonra ilk kez Boston'da da sergileneceği belirtiliyor.
Öte yandan Günay, önemli tarihi eserleri geitrmek için uğraştıklarını da söyledi: ''Bunlar Türk toplumundan alınmış götürülmüş tarihi eserler. Bunları vermemek için 50-100 yıldır uğraşıyorlar başka ülkeler.''
Herkül heykelinin Türkiye'ye döneceği haberi ilk olarak, geçtiğimiz gün The New York Times'ta yayınlanmıştı.
''Herakles Artık Yorgun Değil: Boston, Heykelin Üst Yarısını Türkiye'ye İade Ediyor'' başlığıyla yayınlanan ve yazar Zara Kessler imzasını taşıyan yazıda, heykelin Türkiye'ye iade edileceği bildirilmişti.
Yazıda, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenen heykelin üst yarısının, yıllar süren tartışma ve anlaşmazlıklar sonucunda müze tarafından gelecek yıl içinde resmi olarak iade edileceği belirtilerek, bunun Türkler için ülkeden çalındığı düşünülen antik eserlerin iadesi konusunda büyük bir çabanın zaferini sembolize ettiği kaydedilmişti.
Herkül heykelini yorgun olarak nitelendiren Kessler, haberinde ''Yorgun Herakles'in dönüşüyle Türkler savaşı kazanıyor gibi görünüyor'' ifadelerini kullanmıştı.