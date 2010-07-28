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Yaşam

1800 yıllık bakım seti bulundu

Antalya'da yürütülen Myra-Andriake kazılarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık manikür seti gün ışığına çıkarıldı

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Antalya’nın Demre ilçesinde yürütülen Myra-Andriake kazılarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık manikür seti gün ışığına çıkarıldı.

Andriake Limanı’ndaki dükkân kazılarında, bronz cımbız ve içinden çıkan manikür törpüsü bulunduğunu, kazıların başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik açıkladı. 1800 yıllık setin, Roma dönemi benzerlerine göre hayli gelişkin olduğunu belirten Çevik, tarih ve kültür değişse de temel insani ihtiyaçların aynı olduğunu kaydetti.

Bugün kadınların kullandığı bakım aletlerinin çok benzerlerinin geçmişte de olduğuna dikkati çeken Çevik, “Ancak bu çok özel objenin benzeri daha önce bölge kazılarında bulunmadığından geçmişteki varlığı kanıtlanamamıştı. Şimdi artık biliyoruz ki 1800 yıl önceki Roma döneminin Likya kadınları da cımbız, törpü, ayna gibi araçları kullanarak bakımlı yaşamaktaydılar. O günlerde de ’dünya umurlarında mıydı’ bilinmez ancak şu açık ki kadınların bir ellerinde ayna, diğer ellerinde de cımbız hep vardı” diye konuştu.

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