180 yazar ve sanatçıdan Ukrayna işgaline tepki: Rusya’nın emperyal istila girişimini kınıyor ve reddediyoruz

Aralarında Ahmet Ümit, Altay Öktem, Aslı Tohumcu, Birhan Keskin, Tuğrul Eryılmaz, Yıldırım Türker, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Latife Tekin'in de bulunduğu 180 yazar, sanatçı ve gazeteci Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösterdi. Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada “Rusya’nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, ‘ama’sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz” denildi.

180 yazar ve sanatçı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Biz, Türkiye’den yazar ve sanatçılar,

Rusya’nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, “ama”sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.

Yeryüzünü savaş aygıtlarının boyunduruğu altına almaya çalışan bütün devlet ittifaklarına karşı, halkların dayanışma kudretini önceliyoruz.

Direnen Ukrayna halkı nezdinde savaş lanetini ve ortak kültürel değerlerimize yönelen ırkçı saldırganlığı tereddütsüz reddeden insanlığı kucaklıyoruz."

İngilizce açıklama metni:

"We, Turkish writers and artists, condemn and reject the imperialist occupation attempt of Russia on Ukrania with a determination without a “but.”

We prioritize the solidarity power of the people against all alliances of the states who want to subdue the World with their war machines.

By Ukrainian people, we embrace all humanity who refuses the curse of war and this racist militantness that targets the shared values of the World people."

İmzacılar:

Ertan Mısırlı, Adnan Gerger, Adnan Özyalçıner, Ahmet Bozkurt, Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Alev Yücedal, Ali Rıza Gelirli, Alper Aktaş, Altay Öktem, Anıl Cihan, Anıl Mert Özsoy, Asiye Tüzün Koç, Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Aslı Serin, Aslı Tohumcu, Ayfer Tunç, Ayşe, Güray Koç, Ayşe Nilay Özkan, Ayşe Övür, Ayşegül Tözeren, Ayşen Işık, Belma Fırat, Birgül Oğuz, Birgül Soysevinç, Birhan Keskin, Buket Uzuner, Bülent Mumay, C. Hakkı Zariç, Canan Güllü, Cem Erciyes, Cenk Kolçak, Ceren Gündoğan, Ceren Kumbasar, Çağla Çinili, Çağrı Sinci, Deniz Ayfer Tüzün, Deniz Durukan, Deniz Gezgin, Devrim Horlu, Dilruba Nuray Erenler, Dorina Harangus, Duygu Terim, Dündar Hızal, Elif Durdu, Elif Sofya, Emek Erez, Emirali Yağan, Emrah Pelvanoğlu, Emrullah Alp, Enver Topaloğlu, Ercan Y. Yılmaz, Erdal Doğan, Esen Armağan Özakbaş, Esmehan, Devran İnci, Eylem Ata Güleç, Fadime Uslu, Fatma Kayacı, Fatma Nuran Avcı, Figen Şakacı, Funda Alp, Gamze Güller, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gökhan Arslan, Gönül Kıvılcım, Gül Abus, Gülce Başer, Gün Zileli, Gürsel Korat, Hacer Yeni, Hande Ortaç, Hasan Öztoprak, Hasan Seçkin, Hatice Meryem, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hicri İzgören, Irmak Zileli, İsmail Hakkı Ertin, Jale Sancak, Kalben, Karin, Karakaşlı, Lal Laleş, Latife Tekin, Levent Soydinç, M. Hakkı Suçin, Mahir Ünsal Eriş, Mehmet Eskicioğlu, Mehmet Uhri, Mehtap Meral, Mehveş Evin, Melih Yıldız, Mertcan Karacan, Meryem Coşkunca, Mesut Varlık, Metin Solmaz, Metin Uca, Mevsim Yenice, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Üstübal, Murathan Mungan, Mustafa Köz, Mustafa Özbakır, Müge İplikçi, Müge Koçak, Müjdat Güven, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Çelik, Nazan Özcan, Necmiye Alpay, Nermin Yıldırım, Neslihan Yiğitler, Neşe Yaşın, Nilay Özer, Nilüfer Benal, Nisa Leyla, Niyazi Zorlu, Nurhan Suerdem, Nükhet Eren, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Orhan Kahyaoğlu, Oya Baydar, Oylum Yılmaz, Özer Akdemir, Özge Doğar, Pelin Batu

Pelin Özer, Petek Sinem Dulun, Pınar Doğu, Pınar Öğünç, Rabia Lafçı, Rahime Sarıçelik, Ramazan Güngör, Reyhan Yıldırım, Rugül Serbest, Sabahat Nagaç, Sacide Alkar Doster, Saime Mersin, Selçuk Erez, Senem Timuroğlu, Seray Şahiner, Serkan Türk, Sevin Okyay, Seyyidhan Kömürcü, Sibel Oral, Sine Ergün, Sitem Ateş, Süha Oğuzertem, Süreyya Köle, Şahin Altuner, Şebnem İşigüzel, Şükrü Erbaş, Tahir Şilkan, Tarık Günersel, Tuğba Çelik, Tuğçe Isıyel, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Kiremitçi, Tunca Çaylant, Turgay Fişekçi, Turgay Kantürk, Tülin Dursun İşleker, Uğur Terzi, Umay Umay, Umut Tümay Arslan, Vedat Sakman, Yavuz Ekinci, Yelda Karataş, Yeşim Ustaoğlu, Yıldırım Türker, Yunus Karakoyun, Zerrin Saral, Zeynep Göğüş, Zeynep Oral.