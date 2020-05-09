180 liralık elektrik faturası 420 TL'ye nasıl çıktı: Çabuk ısınıp soğuyan cihazlara dikkat

Habertürk muhabiri Esra Boğazlıyan, normalde 180-190 TL geldiğini belirttiği elektrik faturasının Nisan ayında 420 TL gelince bunun sebebini araştırdı. Habertürk'teki habere göre kıyasen fatura kesilmiş olmasından şüphelenen Boğazlıyan önce İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi CK Enerji'ye bunun sebebini sordu. Şirket yetkilileri bugüne kadar kıyasen fatura kesilmediğini söyleyerek Boğazlıyan'ın elektrik tüketiminde büyük artış yaşandığını belirttiler. Boğazlıyan CK Enerji yetkilileriyle konuşurken evde tüm gün çay-kahve yapmak için onlarca kez kullandığı kettle’ın, günde birkaç kez kullandığı fırının ve oğlunun başından kalkmadığı Playstation’ın elektrik faturalarını kabartan en önemli kalemler olduğunu öğrendi.

Sayacı en çok döndüren Kettle

Esra Boğazlıyan'ın verdiği bilgiye göre sayacı en çok döndüren elektrikli cihaz, su ısıtıcısı, yani kettle. Boğazlıyan şöyle dedi: "Çabuk ısınan ve çabuk soğuyan tüm elektrikli ev aletleri sayacı hızla döndürüyormuş, özellikle de kettle... Hatta sayaçlardaki arızalar filan kontrol edilirken evdeki kettle çalıştırılırmış, sayacı hızla döndürdüğü için... O derece yani... Korona döneminde faturaları kabartan bir başka elektrikli ev aleti de fırınlar... Hani şu çılgınca evde ekmekler, pideler, lahmacunlar filan yapılıyor ya. Ekmekler fırına verilmeden önce neredeyse yarım saat fırın ısıtılıyor, sonra bir o kadar da pişmesi filan sürüyor ya işte biz hiç fark etmeden sayaçlar hızla dönüyor o esnada."