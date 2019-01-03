180 bin lira usulsüzlükle suçlanan pansiyon müdür yardımcısı memuriyetten çıkarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi\'ne ait kız öğrenci pansiyonunda velilerden usulsüz para toplayarak, 180 bin TL haksız kazanç elde ettiği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan müdür yardımcısı Semiha Ö.\'yü memuriyetten çıkarttı. Soruşturma kapsamında müfettişlere verdiği ifadesinde okul müdürünün, okulda kendisine kral dairesi yaptırdığını iddia etmesiyle gündeme gelen Semiha Ö.\'ye kurulun aldığı karar, dün tebliğ edildi.

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu\'nda geçtiğimiz yıl değişik tarihlerde, yatılı olmayan bir kısım öğrenci velisi adına dilekçe düzenlendiği, öğrenciler adına imza atılarak, öğrenci sayısı mevcudun üzerinde gösterilerek, devletten \'harçlık\' adı altında para alındığı iddia edildi. Ayrıca okul müdürü ve yardımcısının, velilere pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri ve devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkları da yine okul müdürü ve müdür yardımcısının kendi hesaplarına aktardığı ileri sürüldü.

MÜDÜR YARDIMCISI MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu da velilerden gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Geçtiğimiz yıl yapılan soruşturmada bakanlık müfettişleri, pansiyondan, değişik tarihlerde iddia edilen yöntemler ile 180 bin TL haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma sonunda ise olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Mithatpaşa Pfizer 50’nci Yıl Ortaokulu’na atanan Semiha Ö. ile İstanbul\'a tayin edilen okul müdürü Engin M.\'ye kademe ilerleme cezası verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürülen dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek de uyarı cezası aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturma kapsamında müfettişlere verdiği ifadesinde okul müdürünün, okulda kendisine kral dairesi yaptırdığını iddia eden Semiha Ö.\'nün memuriyetten çıkarılmasına karar verdi. Karar Semiha Ö.\'ye dün tebliğ edildi.

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