180 bin göçmen işçi yaşam savaşı veriyor!

T24

Samsun göçmen taşıdı



İKÖ’den Sahra hastanesi



Ecdebiye’ye bombardıman iddiası



Libya’nın Mısır ve Tunus sınırı tam bir insan tarlasına dönmüş durumda. Kaddafi rejimine karşı iki haftadır süren isyan ve şiddet ortamından kaçarak sınırlara yığılan, çoğu yoksul ülkelerden gelen onbinlerce göçmen aç, barınaksız halde günlerdir sınırı geçip ülkelerine gitmek için bekliyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) göçmen işçilerin çokluğu karşısında çaresiz kalınca yüzlerce uçak istedi. UNHCR Sözcüsü Sybella Wilkes bölgedeki durumun vehametini şu sözlerle anlattı: “Tunus sınırındaki meslektaşım sınırı geçmeyi bekleyen göz alabildiğine insan yığınları olduğunu söylüyor. Binlerce kişi sınırın arkasında bekliyor. Yağmur altında, dondurucu çöl soğuğunda dışarıda geceliyorlar. Birçoğu üç veya dört geceyi dışarıda geçirdi. Durum gerçekten kaotik. Mısır’da sınırı geçen 77.320 kişi var. Benzer bir rakama Tunus’ta ulaşıldı. Muhtemelen 10 bin kişi daha geliyor. Yani iki ülkeye kaçan 180 binden fazla insana bakmak durumundayız”.En büyük dram ise Tunus sınırında yığılan Bangladeş, Vietnam, Nijer ve Gana gibi yoksul ülkelerden gelen işçiler arasında yaşanıyor. Mısır’dan Tunus’a geçmek isteyen ve bazıları iki gündür yiyecek görmeyen binlerce Bangladeşli göçmen işçi kapılara dayanmış durumda. Hükümetlerinden bekledikleri yardımı göremedikleri için çok kızgın olan Bangladeşliler yiyecek yardımı olmadan kavurucu gündüzler ve dondurucu çöl gecelerini dışarıda geçiriyor.Mısırlı makamların talepleri üzerine dün Samsun Feribotu 1000, Gelibolu fırkateyni ise 200 Mısırlıyı Libya’dan alarak İskenderiye Limanı’na taşıdı.Sınırlarda yığılan göçmenlerin feryadına kulak veren İngiltere, Fransa ve 57 İslam ülkesi operasyon kararı aldı. İngiltere, Libya-Tunus sınırındaki Mısırlıların bir kısmını havayoluyla taşıyacak. İslam Konferansı Örgütü, Tunus ve Mısır sınırlarında iki tam donanımlı sahra hastanesi ve ambulanslar tahsis edileceğini bildirdi. Örgüt, 10 bin kişilik çadır, un, şeker ve pirinç yardımı yapılacağını da kaydetti.Uluslararası platformda gelişmeler süredursun, dün yine Kaddafi’nin isyancılara hava saldırısı düzenlettiği öne sürüldü. Bingazi’nin 160 km güneyindeki Ecdebiye’ye dün bomba yağdığı iddia edilirken, Muammer Kaddafi yanlısı birlikler, daha önce muhaliflerin kontrolü altına geçen yerlerden Brega kasabasını kuşattı. Bu arada merkezi Paris’te bulunan Libya İnsan Hakları Birliği, isyanda şu ana kadar tam 6 bin kişinin öldüğünü, bunların yarısının başkent Trablus’ta can verdiğini öne sürdü.Öte yandan eski adalet bakanlarından Mustafa Abdül Celil’in Kaddafi karşıtı girişiminde dün yeni bir adım atıldı ve 30 üyeden oluşan “Milli Komite” kurulacağı açıklandı.