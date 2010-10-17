-18 YILLIK KAN DAVASI SONA ERDİ MUŞ (A.A) - 17.10.2010 - Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyünde Bruki ve Şeyh Haseni aşireti arasındaki 18 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı. Bruki ve Şeyh Haseni aşireti arasında, 1992'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Bruki ailesinden bir kişinin öldürülmesiyle başlayan kan davası, 18 yılın ardından sona erdirildi. Malazgirt Belediyesi tarafından, bir otelde verilen barış yemeğinde, Muş milletvekilleri Sırrı Sakık ve Nuri Yaman, BDP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş, ilçe Belediye Başkanı Mehmet Nuri Balcı, bölgenin ileri gelenleri ve iki aşiretin üyeleri bir araya geldi. Sakık, burada yaptığı konuşmada, barış kararı veren iki aileyi kutladığını belirterek, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti. ''Türkiye'de barışın sağlanması gerektiğini'' ifade eden Sakık, ''Bir ay içerisinde 4 barış yaptırdık. İçimizdeki barışı sağlarsak, ülkenin barışına da katkıda bulunuruz'' dedi. Hükümeti de eleştiren Sakık, barışın sağlanması için herkesin buna katkı sunması gerektiğini ifade etti. Konuşmalardan ardından düzenlenen barış töreninde, aralarında husumet bulunan aşiret mensupları, havada tutulan Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, tokalaşıp, barıştılar.