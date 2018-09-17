18 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Muş'un merkeze bağlı Alagün köyünde 18 yıl önce Saadettin Yalçın'ın ölümüyle Güler ve Yalçın aileleri arasında başlayan kan davası, kanat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Köy meydanında düzenlenen törende konuşan eski Varto Müftüsü ve kanaat önderi Zübeyir Demir, 18 yıldan beri süren kan davasının son bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Demir, "İki aile barıştıkları için hepimiz sevinçliyiz çünkü Müslümanlara yakışan barıştır, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve Acem'i bütün Müslümanlar kardeştir." dedi.

Alagün köyü muhtarı Efendi Ertürk de iki aile arasındaki huzursuzluğun sona erdiğini belirterek, "18 yıldan beri gelen anlaşmazlık sona erdi. Güler ve Yalçın aileleri biraz öncesine kadar küstüler. Şimdi beraber, bir arada barış yemeği yedik." diye konuştu.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı törende barış yemeği yenildi.