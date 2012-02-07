18 yıllık aşkını Çin’de arayan çılgın Türk!

T24 - Çin’de izini 1994 yılında kaybettiği sevgilisini yeniden bulmak isteyen “Lasite” lakaplı Türk denizci, Şiamen yerel gazetesine ilan verdi.





Lasite, 1993 yılında Çin’in Şiamen kentine yaptığı iş seyahatinde tanıştığı Cheng Lihua isimli kadına âşık oldu. Fakat altı gün sonra dönmek zorunda kalan adam, yalnızca mektupla iletişim kurduğu Lihua’yla yeniden buluşarak iki ayını birlikte geçirdi. Denizci, en son 1994 yılının Sevgililer Günü’nde veda ettiği Lihua’ya 18 yıldır bir daha ulaşamadı.



2009 yılında yaptığı son seyahatinde Lihua’yı aramasına rağmen bulamayan Lasite, hayatı boyunca evlenmedi.



Çin’deki yerel gazeteye verdiği ilandan sonra Şiamen televizyonunun akşam haberlerine konu oldu.



