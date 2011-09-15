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Yaşam

18 yıldır tırnaklarını kesmiyor

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Chris Walton, 18 yıldır kesmediği tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2012 baskısında yerini aldı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Chris Walton, 18 yıldır kesmediği tırnaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2012 baskısında yerini aldı.



Daily News'de yer alana habere göre, tırnaklarının toplam uzunluğu yaklaşık 6 metre olan Walton, uzun tırnaklarını besleyici herhangi bir diet uygulamadığını, işin sırrının ''şeker ve sabır'' olduğunu söyledi. Uzun tırnaklarından vazgeçmeden günlük yaşamını sürdürmenin yollarını bulan Walton, cep telefonuyla mesajlaşmak için parmaklarının eklem yerlerini kullandığını, kolayca giyip çıkarabilmek için ceketlerinin kollarına fermuar diktiğini belirtti. Chris Walton, en zorlandığı işin ise torbadan herhangi bir şey almak olduğunu kaydetti.

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