CHP Milletvekili Candan Yüceer’in AKP dönemine ilişkin ‘Kadının adı’ çalışmasına göre, 18 yılda en az 7 bin 500 kadın öldürüldü, 100 binin üzerinde kadın cinsel saldırıya maruz kaldı, 200 bin cinsel taciz dosyası yargıya taşındı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AK Parti iktidara gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu” sözleriyle başlayan tartışmaya CHP de hazırlanan bir raporla taraf oldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, AKP dönemine ilişkin verileri ‘Kadının adı’ çalışması ile açıkladı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili Yüceer’in çalışmasından AKP dönemine ilişkin veriler şöyle:



Taciz katlanarak arttı: 2004’te 4 bin 117 olan dava sayısı 2009’da 3’e, 2019’da ise 8’e katlanarak 32 bin 860’a yükseldi. Son 15 yılda toplam 197 bin 960 cinsel taciz dosyası yargıya taşındı. Cinsel dokunulmazlığa dair suç sayısı da son 5 yılda yüzde 155 artarak 2019’da 138 bin 529’a yükseldi.

Koruma talebi 2 milyona dayandı: 2012’de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kabul edilen 6284 Sayılı Kanun kapsamında son 7 yılda koruma kararı talebiyle açılan dava sayısı 1 milyon 608 bin 657’ye ulaştı. Koruma talep eden kadınların 463 bin 590 başvurusunun çeşitli gerekçelerle reddedilmesi dikkat çekti.

En az 7 bin 500 kadın öldürüldü: AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren 18 yılda Türkiye’de en az 7 bin 500 kadın öldürüldü. 2002’de öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2007 ve 2009 yıllarında bu sayı binin üzerine çıktı. 2019’da da 474; 2020’nin ilk 6 ayında en az 139 kadın öldürüldü. Ocak ayında 27, şubat’ta 22, mart’ta 29, nisan’da 20, mayıs’ta 21 ve haziran ayının ilk 20 gününde 20 kadın öldürüldü. 2020’nin aynı döneminde 66 kadının ölümü de “şüpheli” olarak kayıtlara geçti.

145 bin çocuk istismarı: AKP, 2016’dan itibaren ‘evlilik mağdurları’ adı altında çocuk istismarını meşrulaştıracak düzenlemeleri gündeme getirirken, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçları da aynı dönemde ikiye katlandı. Son 10 yılda ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlığı altında 145 bin 939 çocuk istismarı davası Adalet Bakanlığı verilerinde yer aldı.

Şiddet tırmanıyor: AKP döneminde ‘normalleştirilmek’ istenen şiddetin kayıtları bile tutulmadı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020’nin sadece ilk 6 ayında 88 bin 491 şiddet olayı kayıt altına alındı. 2020’nin ilk 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı sayısı geçen yıla göre yüzde 59 artarak 256 bin 460’a ulaştı.



"Kadının adı silindi"

Yüceer, AKP döneminde kadının adının bütün kurumlardan silindiğini söyledi ve ekledi: “Kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğunu savunanların yönettiği bir ülkede, kadın haklarını AKP ile başlatmak tarihi okuyamamaktır. Kadın hakları sadece önemli birilerinin eşi olmaktan ibaret değil. AKP döneminde belki önemli insanların eşi oldular ama ayrımcılıktan kurtulamadılar, eşit yurttaş ve birey olamadılar. Türkiye’nin 18 yılda geldiği noktanın da kadın düşmanlığı olduğunu göremezler. Zira AKP döneminde kadının adı bütün kurumlardan silinmiştir.”