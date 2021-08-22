18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Altay, sezona fırtına gibi başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk takım Altay 4-1'lik skorla kazandı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Altay'ı ağırladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede Mete Kalkavan görev yaptı. Alanyaspor, Altay'a 4-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan taraf Altay oldu. Konuk takım 27'de Khaly Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. 31'inci dakikada Martin Rodriguez farkı 2'ye yükselten isim oldu. 50'nci dakikada Pinares Altay'ı rahatlatan golü kaydetti. 68'de Diedhiou; Alanyaspor'un tek golünü atarken, 85'te Rayan maçın skorunu tescil etti. Altay karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Alanyaspor'da Efecan Karaca ve Diedhiou kırmızı kart gördü.