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18 yıl önceki cinayetin faili yakalandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'de 18 yıl önce Raşit Nejat Onat'ı öldürmekten hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki Recep Dikeş, Bursa'da yakalandı

27 Ekim 2017 19:42

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BALIKESİR\'de 18 yıl önce Raşit Nejat Onat\'ı öldürmekten hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki Recep Dikeş, Bursa\'da yakalandı.
Balıkesir\'de 1999 yılında meydana gelen olayda, Recep Dikeş, borç-alacak yüzünden tartıştığı 32 yaşındaki Reşit Nejat Onat\'ı öldürdü. Tutuklanan Dikeş, duruşmalar devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'adam öldürmek\' suçundan 17 yıl hapse mahkum edilen Recep Dikeş, Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Köyü\'nde çobanlık yaparken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Dikeş, adliyeye sevk edildi.

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