18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 18 Nisan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal\'da düzenlediği operasyonda 268 parça eser ele geçirmişti. Ele geçirilen eserler arasında bulunan 4 şamdan incelenmek üzere Türk İslam Eserleri Müzesine gönderildi. Yapılan ilk incelemede 2 şamdanın kendilerine ait olmadığı, vakıf camilerinden çalınmış olabileceği değerlendirilerek Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesine gönderildi.

2000 YILINDAN ÖNCE FOTOĞRAFLI KAYIT OLMADIĞI İÇİN BENZERLİKLE TESPİT

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinin verdiği ön inceleme raporunda 2000 yılından önce vakıf camilerinde bulunan eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı, şamdanların Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalınan şamdanlarla benzerlik gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine tarihi eser olan şamdanlar vakıf malı olduğu için İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ne teslim edildi.

(FOTOĞRAF)