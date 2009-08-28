18 yıl boyunca tecavüz ettiler

11 yaşındayken kaçırılıp tecavüz edilen kadın, ancak 18 yıl sonra kendisine alı koyan çiftin elinden kurtulabildi



ABD’de 1991’de 11 yaşındayken kaçırılan Jaycee Lee Dugard adlı kadın, 18 yıl sonra sağ olarak ortaya çıktı. Jaycee Lee Dugard olayıyla ilgili evli bir çift tutuklandı. 18 yıl hapis hayatı yaşayan Jaycee Lee Dugard’ın, saldırganın tecavüzleri sonucu iki de çocuk doğurduğu bildirildi.



Görgü tanıkları, 10 Haziran 1991’de bir araçtaki iki kişinin Dugard’ı üvey babasının gözleri önünde kaçırdığını söylemişti. Dugard ile ilgili soruşturma kaçırıldığından beri sürüyordu.



Kaliforniya eyaletinin El Dorado Şerif Bölgesi yetkilisi Les Lovell, 1991 yılında South Lake Tahoe’deki evinin dışında kaçırılan Dugard’ın yürüyerek Concord polis karakoluna geldiğini ve 18 yıl önce kaçırılan Jaycee Lee Dugard olduğunu söylediğini belirtti.



Kadının Dugard olduğundan yüzde 99 emin olduklarını ifade eden Lovell, DNA testinin başlatıldığını kaydetti. Dugard’ın ne zaman ortaya çıktığı ise henüz açıklığa kavuşmadı. Yakınları da Dugart’ı teşhis etti.