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Yaşam

18 yaşından küçüklere yapıştırıcı satılmayacak

Sağlık Bakanlığı, 18 yaşından küçüklere uçucu madde içeren yapıştırıcıların satılmayacağını bildirdi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Sağlık Bakanlığı, 18 yaşından küçüklere uçucu madde içeren yapıştırıcıların satılmayacağını ve uçucu madde içeren yapıştırıcıların sadece meslek okullarında kullanılabileceğini bildirdi. Bakanlığın amacı, çocukların bağımlılık yapan yapıştırıcıları kullanmasını önlemek.


Sağlık Bakanlığı yapışkanların okullarda kullanımına ilişkin kuralları, çıkardığı yeni yönetmelikle belirledi.


Yönetmeliğe göre, artık meslek okulları dışındaki okullarda uçucu madde içeren yapıştırıcılar kullanılamayacak.


Bunun yerine su bazlı yapıştırıcılar tercih edilebilecek.


Kullanımın zorunlu olduğu meslek okullarında ise uçucu madde içeren yapıştırıcılar ancak kötü koku karıştırılmış olması şartıyla kullanılabilecek.
 

Bu okullarda kısmi veya genel havalandırma sistemi bulunması da zorunlu hale gelecek.


Yeni yönetmelikte, 18 yaşından küçüklere uçucu madde içeren yapıştırıcı satanlara da ceza var.


Ayrıca, uçucu madde içeren yapıştırıcıların dış ve varsa iç ambalajlarına "Dikkat. Sağlığa zararlıdır. Çocuklara satılamaz, verilemez" ibaresi konulması da zorunlu.

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