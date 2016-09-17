18 yaşından küçük çocuk ötanazi oldu

Dünyada çocuklara ötanazi hakkı tanıyan tek ülke olan Belçika'da, ilk kez reşit olmayan bir kişinin talebi üzerine ötanazi ile ölümüne yardım edildi. Flaman kesiminde yaşayan, ileri derecede hasta olan ve kaç yaşında olduğu belirtilmeyen çocuğun bu hafta içinde ötanazi olduğu açıklandı.

Belçika'da 2014 ilkbaharından bu yana yürürlükte olan, 18 yaş altındaki vatandaşlara ötanazi hakkı tanıyan yasa, ilk kez uygulanmış oldu. Ülkedeki 18 yaş altındaki vatandaşlar çocuk olarak kabul ediliyor.

Belçika medyasına göre, sessiz bir şekilde ötanazi uygulanan çocuğun dosyası, Federal Ötenazi Kontrol ve Değerlendirme Komitesi'ne gönderildi. Komite Başkanı Prof. Wim Distelmans, çocuğun iyileşme umudu bulunmayan bir hastalığa sahip olduğunu söyledi.

Belçika, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan tek ülke. Dünyada Belçika dışında sadece Hollanda'da benzer bir düzenleme var. Ancak Hollanda, Belçika'nın aksine 12 yaşından küçük çocuklara bu hakkı tanımıyor.

Belçika'da ötanazi yasasının genişletilerek çocuklara da ölme hakkı tanınması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Federal Ötanazi Kontrol ve Değerlendirme Komitesi Başkanı Distelmans'a göre, çocuklara ötanazi hakkı, sadece çok istisnai ve umutsuz durumlarda geçerli olan bir seçenek.

Belçikalı yetkili, ilk kez yapılan bu uygulama öncesi çok uzun bir araştırma yapıldığını söyledi. "Neyse ki, bu durumda çok az çocuk var" diyen Prof. Distelmans, bu çocukların "onurlu ölüm hakkının inkâr edilemeyeceğini" savundu. Yasa, çocuğun defalarca ısrarla ötenazi istemesi ve ebeveynlerinin gerekli yasal izni vermesi halinde uygulanabiliyor.