18 yaşındaki Vahap Şanal satrançta 'büyük usta' unvanını aldı

18 yaşındaki Vahap Şanal Türkiye’nin 9’uncu ‘Büyükusta’sı (Grandmaster-GM) olurken, ‘En Genç Büyükusta’ unvanına da sahip oldu.

Habertürk'ten Gökhan Timurhan'ın haberine göre, İzmir’de düzenlenen 5. MTS Logistics Büyükusta Turnuvası’nda 18 yaşındaki Vahap Şanal, ‘Büyükusta’ (GM) unvanını kazanarak ‘Dünya Satranç Büyükusta Listesi’ne adını yazdırdı. Şanal, Türkiye’nin 9’uncu ‘Büyükusta’sı (Grandmaster-GM) olurken, ‘En Genç Büyükusta’ unvanına da sahip oldu. Elde ettiği başarı ile 18 yaş altı sporcu dünya sıralamasında 37’nci, Avrupa’da ise 18’inci sıraya yerleşen Vahap Şanal, Türkiye’de ise liderlik koltuğuna oturdu. Çok güçlü satranç ustalarına verilen ‘Büyükusta’ unvanına 18 yaşında erişen Vahap Şanal, “Hedefim 2 yıl içerisinde Dünya GM sıralamasında ilk 100 içerisinde olmak. Asıl hedefimse ilk 30’a girmek” dedi.