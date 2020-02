18 yaşındaki Mehmet Ali'nin organları 5 kişiye umut olacak

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve 11 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Güngördü\'nün (18) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan gencin organları, 5 kişi için umut olacak.

Nizip\'te 9 Kasım Cuma günü evine giden Mehmet Ali Güngördü, iddiaya göre, kendisini kovalayan otomobilden kaçarken, motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosikletin devrilmesiyle yola savrularak ağır yaralanan Güngördü, ambulansla Gaziantep\'teki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda 11 gündür yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Güngördü\'nün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörlüğü yapan doktorların görüştüğü Ahmet ve Makbule Güngördü çifti, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla, gencin kalbi, korneaları, karaciğeri ve iki böbreği organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Ali Güngördü\'nün cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere Nizip\'e götürüldü.

Yeğeninin organlarının başka insanlara can olmasını istediklerini ifade eden amca Bahattin Güngördü, \"Ailesi olarak yeğenimin organlarını bağışladık. Mehmet Ali\'nin organları başka insanlara can verirse bizim için çok iyi olacak. Bizim ciğerimiz yandı, başka kimsenin yanmasın. Verdiğimiz organlarla bir can gider ama 5 can kurtulabilir, o insanlara faydamız olur. O insanlarda kalp atışını duyarsak bizim için çok iyi olur\" dedi.



