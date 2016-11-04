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Spor

18 yaşındaki Lance Stroll F1 pilotu oluyor

Kanadalı Lance Stroll, bu yıl Avrupa F3 Şampiyonası'nı kazandı

04 Kasım 2016 14:59

Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, gelecek sezon Fin pilot Valtteri Bottas'ın partnerinin 18 yaşındaki Kanadalı Lance Stroll olacağını duyurdu.

Formula 1 organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Avrupa F3 Şampiyonası'nı kazanan, geçtiğimiz hafta 18 yaşına giren Stroll'un, 2017'de Williams-Mercedes takımında yarışacağı bildirildi.

Williams-Mercedes'te bu sezon Fin pilot Bottas'a eşlik eden Brezilyalı sürücü Felipe Massa, eylül ayında yaptığı açıklamada, 15 yıllık F1 kariyerine sezon sonunda veda edeceğini belirtmişti.

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Formula 1Williams MercedesValtteri BottasLance Stroll

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