18 yaşındaki Lance Stroll F1 pilotu oluyor

Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, gelecek sezon Fin pilot Valtteri Bottas'ın partnerinin 18 yaşındaki Kanadalı Lance Stroll olacağını duyurdu.



Formula 1 organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Avrupa F3 Şampiyonası'nı kazanan, geçtiğimiz hafta 18 yaşına giren Stroll'un, 2017'de Williams-Mercedes takımında yarışacağı bildirildi.

Williams-Mercedes'te bu sezon Fin pilot Bottas'a eşlik eden Brezilyalı sürücü Felipe Massa, eylül ayında yaptığı açıklamada, 15 yıllık F1 kariyerine sezon sonunda veda edeceğini belirtmişti.