18 yaşındaki kolsuz futbolcu tarihe geçti

Doğuştan yalnızca bir kolu olan 18 yaşındaki Santiago Arroyave, Leones takımı formasıyla bir maça çıkarak tarihe geçti.

Leones'in Kolombiya Kupası'nda Deportivo Pereira'ya karşı maçta bitime son 5 dakika kala oyuna alındı. Öncelikle kendisini kupa maçının kadrosunda görerek şaşıran Santiago Arroyave, sonrasında oyuna girdiği için büyük bir mutluluk yaşadı.

Cesaret ve Mücadele örneği

Takımının 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından tüm tribünler futbolcuyu alkışladı. İlk kez profesyonel olarak bir maçta forma giyen oyuncu, 6 aşında futbola başlamıştı. Sol kolu olmamasına karşın çalışmayı bırakmayan Kolombiyalı sporcu, sahaya çıkarak rüyasını gerçekleştirdi.