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Spor

18 yaşındaki kolsuz futbolcu tarihe geçti

Kolombiya'da doğuştan sol kolu olmayan futbolcu, 18 yaşında profesyonel bir maçta sahaya çıkarak mücadele etti

09 Mayıs 2018 21:14

Doğuştan yalnızca bir kolu olan 18 yaşındaki Santiago Arroyave, Leones takımı formasıyla bir maça çıkarak tarihe geçti.

Leones'in Kolombiya Kupası'nda Deportivo Pereira'ya karşı maçta bitime son 5 dakika kala oyuna alındı. Öncelikle kendisini kupa maçının kadrosunda görerek şaşıran Santiago Arroyave, sonrasında oyuna girdiği için büyük bir mutluluk yaşadı.

Cesaret ve Mücadele örneği   

Takımının 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından tüm tribünler futbolcuyu alkışladı. İlk kez profesyonel olarak bir maçta forma giyen oyuncu, 6 aşında futbola başlamıştı. Sol kolu olmamasına karşın çalışmayı bırakmayan Kolombiyalı sporcu, sahaya çıkarak rüyasını gerçekleştirdi.

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Kolsuz futbolcuSantiago ArroyaveKolombiya

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