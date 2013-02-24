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Yaşam

18 yaşındaki kadın boğularak öldürüldü

Manisa'da 18 yaşında bir kadın, kocası tarafından boğularak öldürüldü

24 Şubat 2013 10:51

Manisa'da 18 yaşındaki genç kadın, tartıştığı kocası tarafından boğularak öldürüldü.
 
Soma'da, 18 yaşındaki kadın, tartıştığı kocası tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Ö.D. (25), İstasyon Mahallesi Niğbolu Sokak'taki evlerinde, tartıştığı karısını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Merve Ö'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Ö.D. gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise evde inceleme başlattı.

Genç kadının boğularak öldürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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