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18 yaşındaki Hivda'ya ne oldu? (2)

KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalleki evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleket

13 Mayıs 2018 00:48

KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalleki evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza\'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

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