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Yaşam

18 yaşındaki genç bilgisayar başında öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde internet kafede fenalaşan üniversite öğrencisi genç, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

22 Eylül 2008 03:00

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde internet kafede fenalaşan üniversite öğrencisi genç, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Osmaneli Meslek Yüksekokulunu kazanan ve geçen hafta ilçeye gelip eğitimine başlayan Alpay Kaya (18), arkadaşlarıyla internet kafeye gitti. Burada bir süre bilgisayar başında oturan Kaya, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşı tarafından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorları tarafından "Ani kalp durması sonucu ölüm" raporu verdiği Alpay Kaya'nın, kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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