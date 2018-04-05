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18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Ömer Kısalar (18) yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

05 Nisan 2018 21:08

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, Ömer Kısalar (18) yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar\'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine gelen Ömer Kısalar\'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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