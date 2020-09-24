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18 yaşındaki Furkan Celep hayatına son verdi; "Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum"

24 Eylül 2020 15:25

18 yaşındaki Furkan Celep, "Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum. İş hayatı bana çok yorucu geliyor. Hem içten hem dıştan yıpranıyorum" notunu bırakarak yaşamına son verdi.

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