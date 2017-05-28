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Yaşam

18 yaşındaki Dicle: Öz amcamın cinsel istismarına uğradım, evlatlıktan reddedildim, hakkımda ölüm fermanı çıktı

"Ölüm korkusuyla sürekli şehir değiştiriyorum"

28 Mayıs 2017 17:11

Dicle, 18 yaşındayken gittiği öz amcasının evinde cinsel istismara uğradığını iddia ediyor. Öz amcası E.D., Dicle’ye olayı kimseye anlatmaması için tehdit etmiş. Korkusundan kimseye olayı anlatamadı, ancak cinsel istismarın 2 yıl boyunca farklı zamanlarda aralıklarla devam ettiğini belirten Dicle dayanamayıp önce amcasının eşine, ardından da ailesine olayı anlattı. Ancak kimse Dicle’ye inanmadı, evlatlıktan reddedildi, “konuşması halinde ise ölümle” tehdit edildi. Bunun üzerine Dicle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Savcılıktan soruşturma

Dicle, 22 Mayıs’ta Cumhuriyet Savcılığı’na giderek başından geçenleri anlattı, ardından da suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Soruşturma devam ederken ölüm tehditlerinin durmadığını söyleyen Dicle, can güvenliğinin olmadığını belirterek koruma talebiyle ikinci kez savcılığa başvurdu. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'a konuşan Dicle, şu iddialarda bulundu:

"Öldürecekler sahip çıkın"

“Öz amcam tarafından cinsel istismara uğradım ailemle paylaşınca susturuldum, evlatlıktan reddedildim. Kimseye derdimi anlatamadım. Amcamı savcılığa verince de ölüm fermanı çıktı. Öldükten sonra sahip çıkılmak istemiyorum, yaşarken bana sahip çıkın. Ben yaşamak istiyorum. Ölüm korkusuyla sürekli şehir değiştiriyorum. Bir yerde sabit oturamıyorum, hayalet gibiyim. Hayatım kâbusa döndü.”

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