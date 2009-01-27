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Sağlık

18 yaşında ‘incelik’ten öldü

Birçok genç kadın gibi o da daha zayıf görünmek için yemeden içmeden kesilmişti. 18 yaşındaki Alice Rae, anoreksiya hastalığından yaşamını kaybetti.

27 Ocak 2009 02:00

Birçok genç kadın gibi o da daha zayıf görünmek için yemeden içmeden kesilmişti.18 yaşındaki Alice Rae, anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığından dolayı yaşamını kaybetti.

Cambridge Üniversitesi'ne kabul edilen 18 yaşındaki genç kız anoreksiyadan öldü. Alice Rae, Hampshire'daki evlerindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu.

Annesi Doktor Christine Rae, anoreksiya hastalığına yakalandıktan sonra kızının çok zayıfladığını belirterek "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Kızım öyle güzel bir kızdı ki... Çok tatlı ve çok zekiydi. Onunla gurur duyuyorduk. Bir süredir iyi değildi, artık hiçbir şey yiyemez olmuştu ama bu ölüm çok ani oldu, beklemiyorduk. Onu uykusunda ölü buldum" diye açıkladı.

Daha önce anoreksiya hastalığı konusunda uzmanlaşmış pek çok uzmana görünen Rae, Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölümüne kabul edilmişti.

(DHA)

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