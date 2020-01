-18 yaşında ilk yemeğini yedi KONYA (A.A) - 25.01.2012 - Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu çene kemiği kırılan ve buna bağlı olarak 16 yıldır sadece sıvı gıdalarla beslenen lise son sınıf öğrencisi Meryem Avcı (18), Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Çenesindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü SÜ Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 4 ay önce ameliyata alınan lise son sınıf öğrencisi Meryem Avcı, başarılı geçen ameliyatın ardından 16 yıl aradan sonra ilk defa katı gıdalar almaya başladı. SÜ Selçuklu Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun, yaptığı açıklamada, Meryem'e çene eklemi ankilozu operasyonu yapıldığını söyledi. Yaklaşık 3.5 saatlik başarılı bir operasyonla kaynayan eklem kemiklerinin serbestleştirilerek yeniden fonksiyon kazanmasını sağladıklarını ve ameliyat sonrası yoğun bir fizik tedavi uyguladıklarını ifade eden Tosun, ''Artık hastamızın gerek konuşmasında gerekse yemek yemesinde hiçbir sıkıntı yok. Tamamen sağlığına kavuştuğunu söyleyebilirim. Meryem'in artık rahatlıkla yemek yemesi ve konuşması bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu'' diye konuştu. 2 yaşında iken yüksekten düşme sonucu çene kemiğinin kırıldığını, ardından eklemlerin yanlış kaynaması sonucu ağzın açılıp kapanma yeteneğini kaybettiğini anlatan Meryem Avcı ise 2 yaşımdan beri hemen hemen her şeyi sıvı halde alarak beslenmek zorunda kaldığını dile getirdi. Katı gıdaları ise nadiren ağızdan verilen çok küçük püreler halinde yiyebildiğini ifade eden Avcı, insanların nasıl beslendiğini gördüğünde şaşırdığını, bu durumun da kendisinin psikolojisini bozduğunu bildirdi. -''En çok çileğin tadını beğendim''- Avcı, ağzını açamadığı için konuşmasında da bir takım bozukluklar meydana geldiğini vurgulayarak, daha önce 5 kez çene ameliyatı geçirdiğini ancak hiç birinde başarı sağlanamadığını bildirdi. Artık istediği tüm katı gıdaları yiyebildiğini belirten Avcı, şunları kaydetti: ''Doktorlarım bana etin tadını özleyip özlemediğimi sordular. Ancak ben daha önce hiç et yemediğimi söyleyince onlar da etkilendiler. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak tadını çok merak ettiğim için çilek yedim. Tadını çok beğendim. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Her şeyi yiyebiliyor ve tadını alabiliyorum. Hemen hemen tüm yiyeceklerle ilk kez tanıştım. En çok da çileğin tadını beğendim. Üstelik konuşmamdaki bozukluk da tamamen tedavi edildi. Bu benim için inanılmaz bir mutluluk.''