18 yaşında Formula 1 tarihine geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde birinciliği elde eden Red Bull-TAG Heuer takımının 18 yaşındaki Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, yarış kazanan en genç pilot unvanını aldı.

Formula 1 sezonunun 5. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. Startta daha iyi çekiş yakalayan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, ilk viraja, yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton önünde girdi. 2. viraj sonundaki düzlükte Rosberg'i geçmeye çalışan Hamilton, çimlere girip spin atınca takım arkadaşına çarptı. Kaza sonrası iki Mercedes de yarış dışı kalırken, piste saçılan parçaların temizlenmesi için mücadeleye, güvenlik aracının öncülüğünde devam edildi.

Güvenlik aracının 3. turda pisti terk etmesiyle ilk iki sırada Red Bull-TAG Heuer sürücüleri Daniel Ricciardo ve Verstappen yer aldı. Onları, Toro Rosso-Ferrari'den Carlos Sainz ile Ferrari'den Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen izledi.

16. turda tamamlanan ilk "pit stop"lar sonrası lider olarak piste dönen Ricciardo'yu, Verstappen ve Vettel takip etti. Geride kalan bölümde Ricciardo ve Vettel, yumuşak lastik kullandıkları için iki kez pite girince liderlik, 44. turda Verstappen'e geçti. Raikkonen de 2. sıraya tırmandı.

Kalan 22 turda Raikkonen'in atakları karşısında dayanmayı başaran 18 yaşındaki Max Verstappen, 1.41.40.017'lik derecesiyle kariyerinin ilk zaferine ulaştı. Eski bir Formula 1 sürücüsü Jos Verstappen'in oğlu Max, böylece 21 yaşında ilk sırayı aldığı 2008 İtalya Grand Prix'siyle Sebastian Vettel'in elinde bulunan en genç yarış kazanan Formula 1 pilotu unvanını ele geçirdi. Verstappen ayrıca yarış zaferi bulunan ilk Hollandalı pilot olmayı da başardı.

0.6 saniye farkla birinci

Raikkonen, 0.6 saniye geride 2'nci, liderden 5.5 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Vettel ise 3'üncü oldu. Bu sonuçla 100 puanda kalan Rosberg, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Raikkonen 61 puanla 2'nci, Hamilton da 57 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si 29 Mayıs'ta koşulacak.