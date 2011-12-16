18 yaşında, boyuyla dünya rekortmeni oldu

T24 - Hindistan’da yaşayan Jyoti Amge isimli kadın bugün düzenlenen bir törenle, “dünyanın en kısa boylu kadını” unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.





Hindistan’ın Nagpur şehrinde düzenlenen törende, Amge’nin boyu Guinness Rekorlar Kitabı Hakem’i Rob Molloy ve Wockhardt Hastanesi’nden Dr. Manoj Pahukar tarafından ölçüldü.



Hakemler Amge’nin boyunun 62.8 santimetre olduğunu ilan etti.



18 yaşındaki Amge’nin daha önce yetişkin olmadığı için bu kategoride yarışamadığı ifade edildi.



Genç kadın rekorun kendisine geçmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.



Ange’den önce dünyanın en kısa boylu kadını unvanı 69.5 santimetreyle ABD’li Bridgitte Jordan’ın elindeydi.



